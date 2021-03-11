لقاح «فايزر» فعال ضد حالات كورونا المصحوبة بأعراض

أكدت دراسة جديدة أن لقاح «بيونتك-فايزر» المضاد لفيروس كورونا المستجد فعال بنسبة 97% ضد حالات مرض كوفيد-19 التي تظهر عليها أعراض والأشكال الأقوى من المرض.

وتحسن الدراسة، التي أجريت في إسرائيل ونشرت الخميس، المعطيات المعروفة أساساً حول هذا اللقاح.

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وجاء في بيان لمختبرات «بيونتك-فايزر» ووزارة الصحة الإسرائيلية، أن النتائج التي استخلصت من بيانات تتعلق بأشخاص تلقوا اللقاح في إسرائيل «تشكل الأدلة الملموسة الأوفى حتى الآن التي تظهر فعالية لقاح ضد كوفيد-19».

وأضافت الدراسة أن اللقاح فعال أيضاً بنسبة «94% في الحالات التي لا تظهر عليها أعراض المرض».