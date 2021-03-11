وفاة وزير الثقافة الأردني الأسبق الشاعر جريس سماوي بكورونا

توفي وزير الثقافة الأردني الأسبق الشاعر جريس سماوي الخميس عن 64 عاماً نتيجة مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، بعد مسيرة طويلة خاض خلالها مجالات أدبية وثقافية مختلفة.

وكُتب على صفحة سماوي على فيسبوك "ننعى بكل الحزن والأسى وفاة الشاعر الكبير صاحب الإحساس والكلمة الأجمل والأروع، الصادق شاعر الأردن وابنه البار الشاعر والإعلامي ووزير الثقافة الأسبق جريس سماوي".

وذكر مقربون من العائلة أن سماوي توفي نتيجة مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، بعد نحو عشرين يوماً على وفاة شقيقه الناشط الرياضي سليم سماوي بالفيروس أيضاً.

وتولى جريس سماوي منصب وزير الثقافة لأشهر عدة في 2011.

وكان سماوي المولود في عمّان سنة 1956، هاجر في مرحلة مبكرة من حياته إلى الولايات المتحدة حيث درس الأدب الإنجليزي والفلسفة وفن الاتصالات الإعلامي قبل عودته إلى الاردن.

وحصل الراحل العام 1987 على الجائزةَ الأولى لأفضل قصيدة عربية عن الانتفاضة الفلسطينية بعدما منافسة مع أكثر من أربعمئة شاعر عربي تحت سن الأربعين.

وأصدر سماوي مجموعة شعرية بعنوان "زلة أخرى للحكمة" العام 2004، كما عمل في مجال الترجمة والصحافة المكتوبة، وترجم ونشر في الصحافة الثقافية قصائد لشعراء أميركيين من أصول عربية تحت عنوان "مهجريون جدد".

وكان الراحل عضواً في رابطة الكتاب الأردنيين والاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وشغل عضوية عدد من اللجان والهيئات الثقافية والتطوعية الأردنية والعربية والعالمية.

كما تولى سماوي بين عامي 2001 و2006 منصب مدير عام مهرجان جرش للثقافة والفنون، أشهر مهرجان فني ثقافي في الاردن.

ويشهد الأردن منذ أسابيع ارتفاعاً في أعداد المصابين بفيروس كورونا، وقد قارب عدد الإصابات الإجمالي في المملكة 450 ألفاً مع أكثر من 5100 وفاة.