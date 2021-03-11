قتلى في إطلاق نار بهيوستن الأميركية

قالت شرطة مدينة هيوستن الأميركية في وقت مبكر من، اليوم الخميس، إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب رابع بجروح ونقل إلى المستشفى بعد واقعة إطلاق نار.

وقالت الشرطة على تويتر "إصابة أربع ضحايا بالرصاص، وفاة ثلاثة ونقل واحد لمستشفى بالمنطقة".

وقال ريتشارد جونك من إدارة شرطة هيوستن لصحيفة نيويورك تايمز، إن الشرطة لم تحدد أي مشتبه به بعد في الحادثة التي وقعت في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، ولم يتضح الدافع.