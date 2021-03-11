"مجلس الشيوخ" يصادق على تعيين ميريك غارلاند وزيراً للعدل

صادق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين ميريك غارلاند وزيراً للعدل، ليثأر بذلك هذا القاضي لنفسه بعد أن حال المجلس ذاته قبل خمس سنوات دون تعيينه عضواً في المحكمة العليا.

وبأغلبية كبيرة (70 سناتوراً مؤيداً مقابل 30 معارضاً) أقرّ المجلس تعيين مرشح الرئيس جو بايدن لتولّي حقيبة العدل.

وبالإضافة إلى الأعضاء الديموقراطيين الخمسين أجمعين، حصل المرشح المعتدل على دعم أعضاء جمهوريين من الوزن الثقيل في مقدمتهم زعيم الأقلية الجمهورية في المجلس السناتور ميتش ماكونيل.

وكان غارلاند اجتاز الأسبوع الماضي بسهولة كبيرة أول امتحان على طريق تثبيته في هذا المنصب إذ حصل على تأييد غالبية أعضاء لجنة العدل في مجلس الشيوخ (أيّده 15 سناتوراً وعارضه سبعة، جميعهم جمهوريون).

ويومها قال رئيس لجنة العدل السناتور الديموقراطي ديك دوربين إنّ "أميركا ستكون أفضل بوجود شخص مثله على رأس وزارة العدل. أنا فخور بدعم القاضي غارلاند وآمل أن ينضم إليّ جميع زملائي في فعل الشيء نفسه".

"ستكون أميركا أفضل مع شخص مثله على رأس وزارة العدل. أنا فخور بدعم القاضي غارلاند" ، ثم استقبل رئيس اللجنة الديمقراطي ديك دوربين.

وكان غارلاند تعهّد خلال جلسة استماع أمام لجنة العدل أن تكون مكافحة التطرّف الداخلي "أولويته الأولى" إذا ما تمّ تثبيته على رأس الوزارة.

ويتمتّع مجلس الشيوخ في الولايات المتّحدة بسلطة المصادقة على الترشيحات الرئاسية للمناصب الأساسية في الحكومة أو رفضها.





