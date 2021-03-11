الأردن يشدد القيود بعد ارتفاع إصابات كورونا

قررت الحكومة الأردنية زيادة ساعات حظر التجول الليلي ومنع إقامة صلاة الجمعة وقداس الأحد وغلق الحدائق العام والمراكز الرياضية بعد تسجيل ارقام قياسية لأعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة صخر دودين في مؤتمر صحافي إنه "تقرر تمديد ساعات الحظر الليلي ليصبح من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً إعتباراً من يوم السبت المقبل".

وأضاف إنه "تقرر أيضاً إغلاق الحدائق العامة والمسابح الداخلية والمراكز والأكاديميات والأندية الرياضية ونوادي الفروسية حتى نهاية الشهر الحالي".

كما تقرر "تعليق إقامة صلاة الجمعة وقداس يوم الأحد".

وأشار دودين إلى "السماح للمطاعم المناوبة بالعمل، بخدمة التوصيل بعد الساعة السابعة مساء".

من جهته، قال وزير الداخلية مازن الفراية خلال المؤتمر "أصبحنا نسجل 4 إصابات بكورونا كل دقيقة ونشيع جنازة كل 20 دقيقة بسبب هذا الوباء الذي حصد أرواح الأحباء معظمهم من كبار السن نقلت إليهم العدو من ابناهم".

من جانبه، أكد وزير الصحة نذير عبيدات خلال المؤتمر أن "نسبة تفشي السلالة الجديدة البريطانية لفيروس كورونا بلغت أكثر من 70% مقارنة بالسلالة الأصلية".

وقال "نحن نمر في وضع وبائي دقيق وشهر مارس الحالي سيكون صعباً علينا جميعاً".

ويشهد الأردن منذ أسابيع ارتفاعا في أعداد الإصابات، وسجلت المملكة الأربعاء 60 وفاة و6649 إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 448851 حالة و5106 وفيات.