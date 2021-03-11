بسبب الوضع المتأزم.. نقل مصابي كورونا من فرنسا إلى بلجيكا

تعتزم فرنسا نقل بعض مصابي فيروس كورونا إلى مناطق أخرى وحتى إلى بلجيكا المجاورة بسبب الوضع المتأزم في مستشفيات بعض المناطق جراء تزايد الإصابات بالفيروس.

وقال المتحدث باسم الحكومة جابرييل أتال الأربعاء عقب اجتماع حكومي ترأسه الرئيس إيمانويل ماكرون إن الوضع في منطقة باريس الكبرى ومنطقة أوت دو فرانس وفي الجنوب تثير القلق.

ولذلك سيتم نقل عدد معين من المصابين في الأيام المقبلة، خاصة من منطقة باريس الكبرى. وتجري عمليات نقل مشابهة بالفعل في مناطق أخرى.

وأعلنت هيئة الصحة الإقليمية في منطقة أوت دو فرانس شمالي البلاد عن نقل مصابين من العناية المركزة إلى مستشفيات بلجيكية.

وقالت في بيان إن هذا سيعتمد على السعة المتاحة ومدى ملائمة حالة المصابين وموافقة أسرهم.

وكان المصابون من دنكيرك في أوت دو فرانس بالقرب من الحدود البلجيكية، على سبيل المثال، يتم نقلهم من قبل إلى منطقة نورماندي المجاورة.

كما أعلن أتال عن تمديد عمليات الإغلاق خلال عطلات نهاية الأسبوع في نيس والمنطقة الساحلية. وفي السابق ، تم تمديد هذا الإغلاق في دنكيرك. وكان من المفترض في الأصل أن تستمر الإجراءات لمدة أسبوعين.

ولا يوجد حالياً مثل هذا الإغلاق في منطقة باريس الكبرى. وكانت هيئة الصحة الإقليمية قد طلبت من المستشفيات هناك في وقت سابق من هذا الأسبوع تأجيل بعض الإجراءات الطبية غير العاجلة، مثل العمليات، لإفساح المجال في وحدات العناية المركزة.