27 قتيلاً جراء سقوط حافلة بواد في إندونيسيا

لقي 27 شخصاً على الأقل حتفهم جراء سقوط حافلة تقل طلاباً بمدرسة ثانوية وآباءهم في واد بإقليم جاوة الغربية الإندونيسي، حسبما أفاد مسؤول إنقاذ اليوم الخميس.

وقال ديدين ريدوانسا، رئيس هيئة البحث والإنقاذ المحلية، إن الحافلة كانت عائدة من رحلة مدرسية وعلى متنها 66 شخصاً من مدرسة ثانوية عندما فقد السائق السيطرة عليها وسقطت في واد ضيق في منطقة سوميدانج.

وذكرت محطة "مترو تي في" أنه تم إعلان وفاة شخص كان عالقاً تحت الركام، مما رفع الحصيلة إلى 27.

وقالت واحدة من الناجين إن الحافلة اهتزت قبل أن تتحطم، مشيرة إلى أن رائحة شيء يحترق تسللت إلى الركاب، وقال السائق إن المكابح تعطلت، بحسب بوابة ديتيك الإخبارية.