العراق.. ضبط منصات لإطلاق الصواريخ في الأنبار

هدى جاسم، وكالات (بغداد)

ضبطت قوة أمنية عراقية منصات لإطلاق الصواريخ وفككت عبوتين ناسفتين ومقذوفا حربيا في صحراء منطقة حديثة بمحافظة الأنبار غرب العراق.

وأفادت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية في بيان صحفي أمس، أن العثور على هذه المنصات والعبوات تم بعملية استخبارية نوعية ووفق معلومات دقيقة، مشيرةً إلى قيام الجهد الهندسي بتفكيك العبوتين الناسفتين ومعالجة المقذوف الحربي والتي عثر عليها في منطقة «أبودلاية» في الصحراء الغربية، التابعة لقضاء حديثة غرب محافظة الأنبار.

وفي سياق آخر، أكد الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي «ناتو»، يانس ستولتنبرغ، أمس، ضرورة استمرار التنسيق والعمل المشترك بين الحلف والعراق، ضمن إطار سيادة القرار العراقي. وبحسب بيان للخارجية العراقية، فإن «الوزير فؤاد حسين تلقى اتصالاً هاتفياً من ستولتنبرغ، اتفقا خلاله على استمرار التنسيق، بما يعزز المواجهة المشتركة ضد عصابات داعش الإرهابية»، كما بحثا سبل استمرار التعاون بين العراق وحلف «الناتو» في إطار السيادة الكاملة للعراق، وقرارات الحكومة العراقية.

وأشار ستولتنبرغ إلى أن عديد جنود الحلف في العراق يقتصر على جوانب التدريب وتقديم الدعم اللوجستي للقوات والأجهزة الأمنية العراقية.

ووجه الأمين العام للحلف، دعوة إلى وزير الخارجية العراقي للمشاركة في الاجتماع الافتراضي القادم لجميع سفراء «الناتو»، الذي سيعقد خلال الأيام الآتية، لإلقاء الضوء على الوضع السياسي والأمني في العراق والعلاقات مع دول المنطقة، وقبل الوزير العراقي الدعوة.