لبنان.. كورونا يواصل التفشي تزامناً مع أزمة مالية وسياسية

واصل فيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، تسجيل إصابات مرتفعة في لبنان بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد.

ورصدت السلطات الصحية 3581 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وهو ما يرفع مجموع الإصابات بالفيروس إلى 405 آلاف و391 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة، في تقريرها اليومي حول مستجدات الوباء، أنها رصدت 46 حالة وفاة جديدة خلال نفس الفترة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 5180 منذ 21 فبراير من العام الماضي.

ويسجل عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا ارتفاعاً قياسياً منذ بداية يناير الماضي في لبنان.

يأتي ذلك وسط استمرار الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعصف بالبلاد منذ أشهر.

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تسببت الأزمة المالية في لبنان، والتي اندلعت في أواخر 2019، في فقدان الكثيرين لوظائفهم وعجز الناس عن السحب من ودائعهم المصرفية.

وتقوم مجموعات من المحتجين بإحراق الإطارات يوميا لإغلاق الطرق منذ أن هوت العملة اللبنانية إلى مستوى جديد الأسبوع الماضي.

وتوفي ثلاثة أشخاص في حوادث بسبب حواجز الطرق يوم الاثنين منهم شابان توفيا لدى اصطدام سيارتهما بشاحنة كانت متوقفة بعرض الطريق لإغلاقه.

على المستوى السياسي، تستمر الأزمة حيث لم يتمكن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من تشكيل الحكومة.

وكلف الحريري في 22 أكتوبر الماضي، بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب الذي قدم استقالة حكومته في 10 أغسطس الماضي، على خلفية الانفجار الذي هز مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس.