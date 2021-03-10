اليمن.. الانقلابيون يصادرون الأوراق النقدية الجديدة

صنعاء (وكالات)

نفذت ميليشيات الحوثي الإرهابية مداهمات للمحال التجارية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بمحافظة تعز لنهب الأوراق النقدية من الطبعة الجديدة.

وقال مواطنون في مديرية «خدير»، إنه خلال الأيام الثلاث الماضية قامت الميليشيات بعمليات مداهمة وتفتيش للمحال التجارية والمطاعم وأصحاب البسطات وصادرت كل المبالغ من العملة الجديدة، وأوضحوا أنه منذ حظر ميليشيات الحوثي التعامل بالأوراق النقدية الجديدة في ديسمبر 2019، والناس في مديرية «خدير» والمديريات المجاورة، يتعاملون بها، حتى الحوثيون أنفسهم، يتعاملون بها، لكنهم وبشكل مفاجئ صادروا أموال الناس.

وتأتي حملة الميليشيات لمصادرة العملة الجديدة كذريعة لنهب أموال الأهالي بهدف تمويل عملياتها العسكرية في مأرب، التي أرهقتهم وكبدتهم خسائر كبيرة.

وأدت الإجراءات التي اتخذتها الميليشيات الإرهابية بشأن حظر تداول أوراق النقد الجديدة إلى تفاقم الانخفاض في قيمة الريال.

وتسببت الإجراءات النقدية المتخذة في صنعاء في اختلال في عملية التداول النقدي على نحو مؤثر كانخفاض كبير في حجم السيولة المتداولة في الأسواق المحلية، وشجعت المضاربة على سعر أوراق الريال الجديدة مقابل الريال القديم، مما أدى بدوره إلى توسيع الفجوة في أسعار الصرف بين عدن وصنعاء.