«العالمي للتسامح والسلام»: نتطلع للتعاون مع الحكومة الليبية

أبوظبي (وام)

هنأ معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام معالي عبدالحميد دبيبة رئيس مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية الليبية والشعب الليبي بمناسبة نيل حكومته الثقة من مجلس النواب الليبي.

وقال الجروان إن المجلس العالمي للتسامح والسلام وكافة أعضائه وشركائه حول العالم، يهنئون الشعب الليبي على هذه الخطوة المهمة، متمنين لحكومة الوحدة الوطنية الليبية التوفيق والسداد لتحقيق كل ما يتطلع إليه الشعب الليبي من رقي وازدهار ونماء، وأن تشكل هذه الخطوة المباركة تقدماً إيجابياً في اتجاه تحقيق السلام المستدام، والمصالحة الوطنيّة الشاملة في ليبيا، وإعلاء قيم التسامح والسلام.

وأكد رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام تطلع المجلس لمزيد من التعاون والعمل المشترك مع حكومة الوحدة الليبية ومجلس النواب الليبي، معرباً عن استعداد المجلس وأجهزته المختلفة لتقديم كافة الجهود والخبرات لدعم الشعب الليبي الكبير وبالأخص في مجال بناء السلام، والتعايش السلمي، والتنمية البشرية المستدامة ونشر ثقافة التسامح، واحترام مبدأ المواطنة وحقوق الإنسان.