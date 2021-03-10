ترحيب عربي بتشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا

رحبت العديد من الدول العربية بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا وحصولها على ثقة مجلس النواب، اليوم الأربعاء.

ورحبت مصر بنيل الحكومة الموحدة ثقة المجلس، مثمنة دور النواب في إعلاء المصلحة العليا والتحرك قدماً نحو استعادة ليبيا لاستقرارها وأمنها وسيادتها بما يرفع المعاناة عن الشعب الليبي الشقيق.

وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، في بيان صحفي اليوم، «عن تطلع مصر للعمل مع حكومة الوحدة الوطنية خلال المرحلة الانتقالية، ودعم جهودها للوفاء بالتزاماتها المقررة، وفقاً لخريطة الطريق للحل السياسي؛ بهدف عقد الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري».

بدورها، رحبت دولة الكويت بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وأعربت دولة الكويت، في بيان صحفي وزعته وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأربعاء، عن تمنياتها بالتوفيق والسداد لليبيين في أداء مهامهم في كل ما من شأنه تحقيق آمال وتطلعات الشعب الليبي.

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وأشادت دولة الكويت بالجهود التي بذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا وأعضاء بعثة الأمم المتحدة ومساهماتهم المقدرة في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، وجددت موقفها المستمر الداعم لهذه الجهود لإتمام خريطة الطريق التي حددتها الأمم المتحدة، بما يحفظ لليبيا أمنها وسيادتها واستقرارها.

من جانبه، أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، عن تأييده واستعداده التام لمساعدة ليبيا على إنهاء حالة الانقسام حفاظاً على سيادة هذا البلد ووحدة أراضيه.

ونقل التلفزيون الرسمي في الجزائر، عن بيان برئاسة الجمهورية، قوله إن الرئيس تبون، أعرب عن «تأييده واستعداده التام لمساعدة الحكومة الليبية الجديدة آملاً في إنهاء حالة الانقسام وتوحيد الصفوف لضمان نجاح الاستحقاقات المهمة نهاية العام الحالي».

وأضاف ذات المصدر، أن «الجزائر، التي أثبتت قولاً وفعلاً وقوفها إلى جانب الشعب الليبي وتضامنها اللامشروط معه، لن تدخر جهداً في سبيل تحقيق السلم والمصالحة الوطنية في هذا البلد الشقيق».

وأعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح نجاح الحكومة في نيل الثقة بأغلبية 132 نائباً.