الجيش يتحدى قرار حكومة أرمينيا إقالة رئيس الأركان

تحدى الجيش في أرمينيا قرار الحكومة إقالة رئيس الأركان، فيما أكدت الحكومة أن إقالته أصبحت سارية من اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من إقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان للجنرال أونيك جاسباريان واتهام الجيش بمحاولة الانقلاب.

وطالب الجيش باستقالة باشينيان في 25 فبراير الماضي مما دفعه إلى إقالة رئيس أركان الجيش لكن القرار كان يستلزم موافقة الرئيس الذي رفض التصديق عليه.

وقالت حكومة باشينيان، في بيان اليوم الأربعاء، إن إقالة الجنرال أصبحت نافذة قانونا الآن لأن الرئيس لم يوقع عليها خلال المدة المحددة.

وجاء في البيان «رئيس هيئة الأركان العامة أونيك جاسباريان... أصبح مفصولا من منصبه بالقانون اعتبارا من 10 مارس».

اقرأ أيضا... رئيس أرمينيا يرفض إقالة قائد الجيش

وذكرت وكالة «إنترفاكس» للأنباء أن جاسباريان أصدر بيانا ردا على القرار وصف فيه إقالته بأنها غير دستورية، وقال إن الأزمة السياسية لأرمينيا لن تنتهي إلا باستقالة باشينيان وإجراء انتخابات برلمانية عاجلة.

وقال: دون الخوض في تفاصيل «سأستمر في خدمة الوطن والشعب الأرميني بصورة أخرى».

وذكرت وسائل إعلام روسية أن بيانا آخر منسوبا لقيادة القوات المسلحة أوضح أنها تتفق مع بيان جاسباريان وتقييمه العام للوضع.

وجاء في البيان «هناك حل واحد للوضع الراهن، هو في الرسالة (من جاسباريان)».

وذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء أن باشينيان اقترح في وقت لاحق إسناد المنصب إلى رئيس الأركان السابق أرتاك دافتيان.