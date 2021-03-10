الأردن يجيز لقاحاً خامساً ضد فيروس كورونا

أجازت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن، اليوم الأربعاء، استخدام اللقاح الروسي «سبوتنيك في» المضاد لفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا» عن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات أن «هذا اللقاح هو الخامس الذي يجيزه الأردن» بعد لقاحات: «أسترازينيكا» و«فايزر» و«سينوفارم» و«جونسون آند جونسون».

بدوره، قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي، اليوم الأربعاء، إن الأردن أقر الاستخدام الطارئ للقاح.

وأضاف الصندوق، أن لقاح «سبوتنيك في» أصبح مصرحاً باستخدامه الآن في 49 دولة يبلغ إجمالي سكانها أكثر من 1.3 مليار نسمة.