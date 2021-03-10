السعودية: هجمات الحوثي تستهدف عصب الاقتصاد العالمي

كشف وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، عن أن بلاده ستتخذ إجراءات رادعة لحماية منشآتها النفطية.

وقال بن فرحان في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف الذي يزور الرياض حالياً، إن «محاولات الاستهداف الفاشلة لميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو بالظهران، شرقي المملكة، من قبل الحوثيين لا تستهدف أمن المملكة ومقدراتها الاقتصادية فقط، وإنما تستهدف عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته البترولية، وكذلك أمن الطاقة العالمي».

وأضاف: «ستتخذ المملكة الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية، بما يحفظ أمن الطاقة العالمي، ويوقف الاعتداءات الإرهابية، لضمان استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية، وضمان حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية».

وقال بن فرحان: «نجدد دعمنا للوصول إلى حل سياسي للأزمة في اليمن، حيث إن تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة يعدان خطوة مهمة في فتح الطريق أمام حل سياسي متكامل للأزمة»، مؤكداً دعم بلاده جهود المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار، والبدء في عملية سياسية شاملة.

وقال بن فرحان، إن «المملكة ملتزمة بمكافحة التطرف والإرهاب، وحماية المدنيين والأعيان المدنية، وفقاً للقانون الدولي والإنساني».

بدوره، قال الوزير لافروف، إن أحدث هجوم على منشآت النفط السعودية غير مقبول.

وأكد لافروف أن موسكو تعتزم تطوير تعاونها مع السعودية، في إطار «أوبك+»، وإن الأمر سيعود بنتائج إيجابية.



