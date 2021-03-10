دعاوى ضد «تويتر» في روسيا!

تخطط روسيا لإبطاء سرعة استخدام خدمات شركة تويتر بعد أن أعلنت عن دعاوى قضائية ضدها وأربع شركات أخرى للتواصل الاجتماعي، لعدم حذف منشورات محظورة.

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ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن بيان للوكالة المعنية بمراقبة الإنترنت في روسيا «روز كوماندزور»، اليوم الأربعاء، أن روسيا سوف تبطئ سرعة استخدام تويتر على جميع الأجهزة المحمولة وعلى نصف أجهزة الكمبيوتر المكتبية، لأن الشركة لم تحذف محتوى متعلق بمحاولات انتحار المراهقين والمواد اللا أخلاقية وتعاطي المخدرات.

ولم يشر البيان إلى المنشورات المتعلقة بالاحتجاج، لكنه قال إنه يمكن حظر استخدام تويتر تماماً، إذا لم يتم حذف المحتوى المحظور.

ولم يتسن الوصول إلى شركة تويتر على الفور للتعليق. ورفعت الهيئات التنظيمية دعاوى قضائية ضد تويتر وجوجل وفيسبوك وتيك توك وتليجرام، أمس الثلاثاء، متهمة إياها بعدم حذف منشورات محظورة.



