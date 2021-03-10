بالفيديو.. شخص يزرع قنابل قرب الكونجرس!

نشر مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي "إف بي آي" الثلاثاء لقطات جديدة لرجل يشتبه بأنه زرع قنابل يدوية الصنع في واشنطن في الخامس من يناير، عشية اقتحام الكونجرس، وذلك على أمل جمع معلومات تفضي إلى التعرّف عليه.

ويظهر الفيديو الذي تم نشره مشاهد للمشتبه به التقطتها كاميرات المراقبة في عدد من أحياء العاصمة الأميركية. وبدا الرجل مرتدياً سروالاً أسود لكن وجهه بقي محجوباً بغطاء للرأس وبكمامة كان يضعها ونظارات شمسية، كما كان يضع قفازات ويحمل حقيبة ظهر بيده.

وسبق لمكتب التحقيقات الفدرالي أن نشر صوراً للمشتبه به، بيّنت خصوصاً الحذاء الرياضي الذي كان ينتعله، وعرض مكافأة قدرها مئة ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى توقيفه.

ويشتبه بأن الرجل زرع قنابل يدوية الصنع قرب مراكز للحزبين الجمهوري والديموقراطي على مقربة من مقرّ الكونجرس.

ولم تنفجر القنابل، وربما اقتصر الهدف منها على إبعاد شرطة الكونجرس قبيل الاقتحام.

وقال ستيفن دانتوونو نائب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي "نعتقد أن أحداً في مكان ما يملك معلومات لم يدرك إلى حدّ الآن أهميتها".

وأكد أنّ هذه القنابل اليدوية الصنع كانت "عبوات حقيقية وكان يمكن أن تنفجر وأن تتسبّب بإصابات خطرة وبوفيات".

للمزيد.. وفاة 4 واعتقال 52 بعد اقتحام مبنى الكونجرس

وكان الآلاف من مناصري الرئيس الأميركي في حينه دونالد ترامب هاجموا مقر الكونجرس في السادس من يناير، بالتزامن مع جلسة المصادقة على فوز خصمه الديموقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

وقُتل خمسة أشخاص في الهجوم، وتم توقيف أكثر من 300 شخص على خلفية مشاركتهم في اقتحام الكونجرس.

وعلى صعيد متّصل أعلنت وزارة الدفاع الأميركية الثلاثاء أنّها ستمدّد لشهرين مهمة الحرس الوطني في العاصمة واشنطن.