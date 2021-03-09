الميليشيات تعرض مباني حكومية للإيجار

صنعاء (وكالات)

عرضت ميليشيات الحوثي الإرهابية، مؤخراً، مباني حكومية للإيجار في العاصمة صنعاء، في خطوة جديدة لاستكمال حلقات النهب التي تمارسها في حق القطاعات العامة والخاصة والمختلطة، منذ استيلائها على صنعاء ومحافظات يمنية أخرى أواخر العام 2014.

والتقط مواطنون صوراً لإعلان معلق على أحد أكبر المباني التابعة للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في شارع الزبيري وسط العاصمة.

وتضمن الإعلان عبارات «فرصة استثمارية، تعلن الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات عن رغبتها في تأجير المبنى كاملاً، أو بشكل جزئي للأدوار أو الأجنحة في كل دور»، غير وضعها على الإعلان «للاستفسار والتواصل» أرقاما خاصة، ليست مملوكة للهيئة.

وتتولى الهيئة على مدار عقود اقتطاع مبالغ مالية من الموظفين الحكوميين، لتأمين مصادر دخل شهرية لهم حال التقاعد أو لذويهم بعد الوفاة.

يشار إلى أن الميليشيات الموالية لإيران، نهبت أموال الهيئة، وحرمت المتقاعدين الأحياء وأسر المتوفين من حقوقهم في المعاش، تزامناً مع إيقافها مرتبات الموظفين العاملين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، خلال الخمس السنوات الفائتة.