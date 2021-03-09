ليبيا.. الدبيبة يُدخل تعديلات على تشكيلته الوزارية

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

قرر مجلس النواب الليبي تأجيل جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية إلى جلسة، اليوم الأربعاء، للتصويت فقط، وذلك بحسب ما أكده المتحدث باسم البرلمان الليبي عبد الله بليحق لـ«الاتحاد».

ووافق رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة على إدخال تعديلات في التشكيلة الحكومية التي قدمها لمجلس النواب لمنح الثقة، مؤكداً أنه اختار وزيراً واحداً فقط في التشكيلة الحكومية، مطالباً جميع الأطراف بالتوافق من أجل مستقبل ليبيا.

ووفقاً لما أكدته مصادر برلمانية ليبية لـ«الاتحاد»، طالت التعديلات منصب نائب رئيس الوزراء بتعيين حسين القطراني بدلاً عن صقر بوجواري، والإطاحة بالمرشحة لحقيبة وزارة الخارجية لمياء بو سدرة، وتسمية شخصية توافقية بالتشاور بين رئيس الحكومة والمجلس الرئاسي، والإطاحة بالمرشحة مارن التائب من منصب وزير دولة لشؤون المرأة، وتكليف علي الزناتي بمنصب وزير بدلاً من خالد الجازوي.

وانتقد الدبيبة قرار رئيس حكومة «الوفاق» فايز السراج بمنعه من التواصل مع مؤسسات الدولة الحالية ومسؤوليها، وقال إن هذا القرار منعه من الأجهزة المختصة للتقصّي حول السير الذاتية للشخصيات التي تم اختيارها لتولي حقائب وزارية.

وشدد «الدبيبة» على أهمية إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، مشيراً إلى وجود 20 ألف مرتزق في ليبيا وهو ما يحتاج إلى تواصل مع كافة الأطراف لإخراجهم، مؤكداً أن ليبيا تتعرض لمؤامرة دولية وأطراف تسعى لاحتلال أراضيها.

ولفت إلى أنه لم يكن مرتاحاً لتشكيل حكومة موسعة من 27 وزيراً و6 وزراء دولة وكان يفضل أن تكون حكومة مصغرة لا يتجاوز عدد أعضائها 17، خاصة أنها حكومة عمل غير طويلة مهمتها الأساسية توحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة والوصول بالبلاد إلى انتخابات في موعدها المحدد، مؤكداً أنه لن يفرض استبعاد مزدوجي الجنسية من تولي مناصب إلا بتشريع واضح من مجلس النواب الليبي.

وأوضح الدبيبة خلال رده على تساؤلات النواب في مدينة سرت أنه بمجرد تسلم الحكومة لعملها سيتم الحصول على مليون ونصف المليون جرعة من لقاح «كورونا»، والعمل على فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب، مضيفاً أنه سيجري توفير لقاح «كورونا» بأي ثمن وفي أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أنه لا يعرف كفاءة وخبرة عدد من الوزراء الذين كلفهم بحقائب وزارية في تشكيلته الحكومية، مؤكداً أنه تلقى ترشيحات من نواب في البرلمان الليبي لشخصيات لتولي حقائب وزارية في حكومته، موضحاً أنه لن يقبل بتجدد الصراعات العسكرية والحروب بين أبناء الشعب الليبي.

وأوضح «الدبيبة» أنه سيعمل على تمكين المرأة الليبية في مؤسسات أخرى، مؤكداً أن تمكين المرأة في الوزارات 15%، وسيعمل على تمكينها في مؤسسات الدولة الأخرى حال نيل حكومته الثقة، مشدداً على أنه لا يجب تصغير الأهداف إلى درجة حصول كل مدينة على منصب وزير أو مسؤول بالحكومة، وأن المطلوب هو التفكير بليبيا ووضعها الكارثي والذي يحتاج إلى التوافق وتجاوز الخلافات والانقسامات.

بدوره، رجح عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة سبها أحمد الشارف إمكانية منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في جلسة البرلمان، اليوم الأربعاء، مؤكداً أن إدخال التعديلات على التشكيلة الحكومية وتحقيق التمثيل العادل للقبائل سيدفع نحو تمرير الحكومة.

وأكد الشارف، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، ضرورة أن تكون حكومة الوحدة الوطنية لكل أبناء الشعب الليبي دون إقصاء.

استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة

استؤنفت الرحلات الجوية بين مدينتي بنغازي ومصراتة، أمس، بعد توقف استمر 7 سنوات.

وهبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأفريقية آتية من بنغازي في مطار مصراتة، كما أعلنت الشركة. ومن المفترض أن تنظم 4 رحلات أسبوعية من أجل «لملمة شمل أبناء الوطن»، وفقاً للشركة الوطنية. وتم تعليق الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة في أبريل 2014.