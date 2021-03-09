السيسي: نسعى لتغيير واقع المصريين للأفضل

القاهرة (الاتحاد)

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن بلاده تشهد ميلاد دولة جديدة وجمهورية جديدة مع افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة «تقع على بعد 75 كيلومتراً تقريباً شرق القاهرة، وتقدر تكلفة مشروعاتها بنحو 300 مليار دولار»، مشدداً على أن حكومته تسعى لتغيير واقع المصريين للأفضل. وأضاف السيسي خلال كلمته أمس، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، أنه يسعى لتغيير حياة المصريين للأفضل من خلال مبادرة «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف، مشدداً على أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم التعامل مع قضية ضبط البناء باستهانة.

ودعا السيسي المصريين إلى الحفاظ على البلاد وإعلائها وتجنب الإضرار بها، مشدداً على أنه يجب على أهلها أن يعلوا من شأنها ويحافظوا عليها ولا يخربوها، حتى لا تضيع التضحيات التي قدمها الشهداء على مدى سنوات هباء.

وخاطب الرئيس المصري شعبه قائلاً: «عندما طلبتم تغيير الواقع الذي كان موجوداً، طالبناكم بتفويضنا لمكافحة الإرهاب»، مشيراً إلى أن هذا الإجراء الذي تم في 2013 «ثورة 30 يونيو» كان له ثمن كبير للغاية على الشعب المصري، داعياً للتضحية من أجل مصر.