محمد بن سلمان: المملكة حريصة على أمن واستقرار السودان

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، أن السعودية "حريصة على أمن السودان واستقراره".

جاء ذلك خلال لقاء سموه، في العاصمة السعودية الرياض، مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الذي يزور المملكة.

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أنه "جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات السعودية السودانية في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتطويرها بما فيها الجوانب التنموية والاستثمارية، إلى جانب بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك".

وقالت الوكالة إنه "تم خلال الاجتماع التأكيد على حرص المملكة على أمن واستقرار السودان بما يحقق تطلعات شعبه الشقيق، واعتزاز الحكومة السودانية بمواقف المملكة وحرصها على أمن السودان واستقراره".

وصل رئيس الوزراء السوداني، في وقت سابق اليوم، إلى الرياض في زيارة رسمية إلى السعودية تستغرق يومين.

وأعلن السودان أن الزيارة الرسمية، التي يقوم بها حمدوك إلى المملكة، تأتي كتعبير عن أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين، ولبحث مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها والتنسيق حولها، بما يخدم رفاه وأمن واستقرار شعبي البلدين.