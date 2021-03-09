لقاح «سبوتنيك» المضاد لـ«كورونا» سينتج في إيطاليا

أعلنت غرفة التجارة الإيطالية - الروسية، اليوم الثلاثاء، أن لقاح «سبوتنيك في» الروسي المضاد لمرض كوفيد - 19 سيتم إنتاجه في إيطاليا اعتباراً من الصيف المقبل.

وسينتج اللقاح مختبر تابع لشركة الأدوية السويسرية «أدين فارما آند بيوتيك» في إقليم لومبارديا الإيطالي.

وبحسب بيان، يمكن إنتاج ما يصل إلى 10 ملايين جرعة بنهاية العام.

وقالت غرفة التجارة، في بيانها، إن هذه هي أول صفقة بين شريك أوروبي وصندوق الاستثمار المباشر الروسي الذي يدعم لقاح «سبوتنيك في» المضاد لفيروس كورونا المستجد.

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وبحسب وكالة أنباء «أنسا» الإيطالية، قال رئيس الغرفة التجارية فينتشنزو تراني، إن إنتاج اللقاح لا يعني أنه سيتم توزيعه على الفور أيضاً، وما زالت إيطاليا تتعاون مع الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد.

وقال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، في عطلة نهاية الأسبوع، إنه «منفتح على لقاح سبوتنيك الروسي» إذا تمت الموافقة عليه من قبل السلطات الصحية في الاتحاد الأوروبي.

وتبحث وكالة الأدوية الأوروبية حالياً الموافقة على استخدام لقاح «سبوتنيك في» داخل التكتل.