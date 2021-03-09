الأردن يعود إلى التعليم عن بُعد بسبب كورونا

أعلن الأردن، اليوم الثلاثاء تعليق التعليم الحضوري في كافة المراحل في المدارس والجامعات، بعد ارتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد أبو قديس إنه تقرر «حرصاً على صحة الطلبة والمعلمين تعليق الدوام الوجاهي، والعودة إلى التعلم عن بُعد في جميع مدارس المملكة للمراحل كافة، بما فيها رياض الأطفال اعتباراً من صباح غد الأربعاء وحتى إشعار آخر».

أعيد فتح المدارس والجامعات في الأردن 7 فبراير للصفوف الثلاثة الأولى ورياض الأطفال والثانوية العامة فقط.

وسجلت آلاف الإصابات بين صفوف الطلاب والمعلمين في الأسبوعين الأخيرين.

وأضاف أبو قديس، في إيجاز صحفي، أنه تقرر أيضاً «إيقاف العمل بكافة أشكال التعليم الوجاهي داخل الحرم الجامعي لجميع مؤسسات التعليم العالي من جامعات وكليات جامعية، ولجميع المساقات التعليمية والتطبيقية (...) اعتبارا من يوم غد الأربعاء ولغاية 1 أبريل 2021».

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كان دوام الطلبة الجامعيين وجاهياً منذ الشهر الماضي يقتصر على بعض مساقات التعليم الجامعي التي تتضمن استخدام المختبرات والتطبيق مثل طلبة الطب والتشريح.

من جهته، قال وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة صخر دودين إن «تطورات الوضع الوبائي في المملكة تستدعي الحذر واتخاذ إجراءات إضافية».

وأضاف أن الحكومة «بصدد اتخاذ إجراءات احترازية وتقييدية أخرى»، ستعلنها خلال اليومين القادمين، مؤكداً أنها «لم تكن تأمل الوصول إلى هذه الإجراءات المشددة».

كانت الحكومة قررت في 24 فبراير الماضي إعادة فرض حظر التجول أيام الجمعة إثر ارتفاع عدد الإصابات المسجلة يوميا بكوفيد-19.

وارتفعت أعداد الاصابات اليومية المسجلة في المملكة يوميا هذا الشهر.

وسجل، أمس الثلاثاء، 7072 إصابة بفيروس كورونا في المملكة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 442 ألفاً و202 إصابة.

كما سجلت 59 وفاة، ليصبح مجموع الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 5046 وفاة.