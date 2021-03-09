أميركا تمنح من رفضت تأشيراتهم فرصة جديدة

قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن معظم من قدموا طلبات للحصول على تأشيرات أميركية وتم رفضهم بسبب قرار ترامب بحظر دخول مواطني 13 دولة يمكنهم السعي لإعادة النظر في طلباتهم أو التقدم بطلبات جديدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن الذين تقدموا للحصول على تأشيرات وتم رفضها قبل 20 يناير 2020 عليهم التقدم بطلبات جديدة ودفع الرسوم الخاصة بها. وأضاف أن من تم رفضهم في 20 يناير 2020 أو بعد ذلك يمكنهم تقديم التماس لإعادة النظر في طلباتهم دون الحاجة لإعادة التقديم أو دفع رسوم إضافية.

وتفيد بيانات وزارة الخارجية أن نحو 40 ألف شخص مُنعوا من دخول الولايات المتحدة بموجب الحظر منذ ديسمبر 2017، بعدما أقرت المحكمة العليا الأميركية نسخة معدلة من حظر السفر الأصلي.