التحالف يدمر مسيرة «مخففة» أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

وقال الحساب الرسمي لقناة الإخبارية السعودية على «تويتر»: «اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه #خميس_مشيط».