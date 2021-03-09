بايدن يلقي خطاباً في الذكرى الأولى للجائحة

أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس جو بايدن سيُدلي الخميس بخطاب تلفزيوني في ساعة الذروة في الذكرى السنوية الأولى لبدء المعركة في الولايات المتّحدة ضدّ جائحة كوفيد-19.

وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إنّ بايدن سيستعرض في الخطاب الذي سيلقيه مساء الخميس "التضحيات العديدة التي قدّمها الشعب الأميركي خلال العام المنصرم والخسائر الجسيمة التي تكبّدتها المجتمعات والأسر في جميع أنحاء البلاد".

وفي 11 مارس 2020، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أنّ فيروس كورونا أصبح جائحة.

وبعد ذلك بيومين أعلن الرئيس الأميركي في حينه دونالد ترامب حالة طوارئ وطنية لمكافحة الجائحة، وفرض حظراً على السفر إلى الولايات المتّحدة شمل كل المواطنين غير الأميركيين الآتين من غالبية دول أوروبا، وأقرّ إجراءات إغلاق عام لا تزال سارية حتى اليوم في أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت ساكي "تُصادف هذا الأسبوع ذكرى مرور عام على إغلاق البلاد بشكل أساسي".

وأضافت "من المهمّ أن نلاحظ، بالطبع، ما هي الخطوات التي اتّخذت والتقدّم الذي أُحرز، ولكن بالطبع أيضاً الطريق التي يتعيّن علينا سلوكها".