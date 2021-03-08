«العليا للأخوّة الإنسانية»: دعوة للتعايش بين العراقيين

أبوظبي (وام)

أشادت اللجنة العليا للأخوّة الإنسانية بزيارة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية التاريخية إلى العراق، معتبرة إياها لحظة مهمة للعالم، وتعزيزاً حقيقياً للقيم التي تدعو لها وثيقة «الأخوّة الإنسانية». وزار البابا فرنسيس أثناء رحلته للعراق، التي استمرت أربعة أيام، عدداً من المدن العراقية شملت بغداد والنجف وأربيل والموصل، كما حضر لقاءً للحوار بين الأديان في مدينة أور.

وقال الكاردينال أيوسو غيكسوت، رئيس المجلس البابوي للحوار، وعضو اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، والذي رافق البابا في رحلته إلى العراق: «إن البابا فرنسيس يهدف إلى تعزيز الحوار الثقافي وثقافة الالتقاء والشمولية، حتى يستطيع كل فرد في مجتمعنا أن ينعم بالسلام في حياته بصرف النظر عن عرقه أو ثقافته أو دينه».

بدوره، قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر وعضو اللجنة العليا للأخوة الإنسانية: إن زيارة البابا كانت بمثابة تضميد لجراح الشعب العراقي بعد سنوات الحروب والدمار، ولتكون بمثابة دعوة للتسامح والتلاقي على قيم المواطنة والتعايش بين كل العراقيين وكل شعوب المنطقة، وهي بمثابة خير رد على دعوات الكراهية والتطرف، التي أزهقت أرواح الكثيرين وشردت الملايين من الأبرياء».

من جهته، أشاد محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، عضو اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، بنتائج الزيارة البابوية للعراق، مؤكداً أن حرصه على إتمام الزيارة يعكس إيمانه بضرورة تطبيق مبادئ الأخوة الإنسانية، حيث تعتبر الزيارة امتداداً عملياً لوثيقة الأخوة، ونموذجاً فيما يمكن أن تحققه.

من جانبه، أكد الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، المستشار محمد عبد السلام، أن زيارة البابا التاريخية إلى العراق، سلطت الضوء على التنوع الديني والثقافي في العراق والمنطقة، وكيف يمكن أن يكون التنوع سبباً للسلام والتلاحم بين المجتمعات، كما بعثت رسالة مفادها أن العالم يجب أن يساند ضحايا الحروب والتطرف، لا أن يتخلى عنهم مهما كانت الظروف، مشيراً إلى أن اللجنة سوف تعمل على دراسة نتائج هذه الزيارة، والبناء عليه.