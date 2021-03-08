الكاظمي: الزيارة البابوية نقطة مضيئة

بغداد (الاتحاد)

دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس، القوى السياسية والمعارضين إلى حوار وطني مفتوح وصريح مع الحكومة العراقية على أساس المصلحة الوطنية، فيما أكد أن زيارة بابا فرنسيس إلى العراق مثلت نقطةً مضيئةً جسّدت جوهر الشعب العراقي المُحب الصّادق الحضاري المؤمن بقيم العدالة والسلام، مشيراً إلى أن «رسالة البابا وصلت إلى كلّ أنحاء العالم، وهو يجول بقلبٍ مفعم بروح الأمل في مدن العراق، ووصلت رسالة شعبنا إلى كلّ شعوب الأرض لتقول نحن شعب العراق.. شعب التاريخ والحضارة».

وقال الكاظمي، في خطاب متلفز أمس: «إننا ندعو جميع المختلفين من قوى سياسية وفعاليات شعبية وشبابية احتجاجية ومعارضي الحكومة، إلى طاولة الحوار المسؤول أمام شعبنا وأمام التاريخ».

وأضاف: «وندعو قوانا وأحزابنا السياسية إلى تغليب مصلحة الوطن والابتعاد عن لغة الخطاب المتشنج».

وذكر الكاظمي أن«توتير الأوضاع ليس من مصلحة البلد، ويجب منح الوقت الكافي للحكومة للبناء على ما حققت خلال الفترة الماضية، وتأمين الانتخابات على أسس رصينة ونزيهة».

وقال: «إن العراق أمام فرصة حقيقية لاستعادة دوره التاريخي في المنطقة والعالم، رغم كلّ العقبات والتحديات، وإننا كحكومة متمسكون بإرادة شعبنا في تحقيق الأمن والسلام والإعمار والازدهار وعلى أساس هذه المسؤولية التاريخية، وفي أجواء المحبة والتسامح التي عززتها زيارة البابا فرنسيس لأرض العراق أرض الرافدين، نطرح الدعوة إلى حوار وطني، لتكون معبراً لتحقيق تطلعات شعبنا».

ووصف الكاظمي لقاء المرجع العراقي علي السيستاني والبابا فرنسيس بأنه «رسالة للإنسانية والسلام، وأن العراق تاج التسامح، وبغداد مدينة السلام ومنبر الحركة الفكرية».

وشدد على أن «الحوار الاستراتيجي الذي بدأته الحكومة حول ترتيبات التعاون مع التحالف الدولي قائم في الأساس على إيجاد البيئة والتوقيتات لإخراج كلّ القوات المقاتلة من أرض العراق، وبما يضمن سيادة العراق وأمنه».