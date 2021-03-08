بايدن: زيارة البابا رمز للأمل

واشنطن (الاتحاد)

أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، بزيارة البابا فرنسيس «التاريخية» إلى العراق، معتبراً أنها بعثت رسالة أخوة وسلام «مهمة».

وكتب بايدن: «إن رؤية البابا فرنسيس وهو يزور المواقع الدينية مثل مسقط رأس النبي إبراهيم، وقضاء بعض الوقت مع المرجع العراقي علي السيستاني والصلاة في الموصل؛ المدينة التي عانت قبل بضع سنوات العنف وتطرف جماعة مثل داعش، تشكل رمزاً للأمل للعالم بأسره».

وبعد أن هنأ «الحكومة والشعب العراقي» على تنظيم هذه الزيارة «الضخمة»، جدد الرئيس الأميركي «إعجابه» بالبابا فرنسيس. وأشاد بايدن، ثاني رئيس كاثوليكي في تاريخ الولايات المتحدة بعد جون كينيدي، خاصة بانخراط البابا من أجل «التسامح الديني».