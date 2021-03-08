اليمن يدعو المنظمات الدولية لنقل مكاتبها إلى عدن

عدن (وكالات)

أكد وزير العدل اليمني بدر العارضة ضرورة نقل كافة المنظمات والهيئات الدولية مقراتها ومكاتبها من صنعاء للعمل في العاصمة المؤقتة عدن، حيث مقر الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.

جاء ذلك خلال لقائه، أمس، في عدن رئيسة قسم حماية الطفل بالمنظمة الدولية لـ«اليونسف» التابعة للأمم المتحدة مكيبا يمانو. ونوه الوزير بالدعم الذي تقدمه منظمة «اليونسف» للطفولة في اليمن لتجاوز آثار الحرب، مؤكداً ضرورة التنسيق بين وزارة العدل و«اليونسف» في المجالات كافة، وتقديم الدعم للأحداث، وتوفير البيئة والظروف المناسبة، وتأهيلهم لعودتهم إلى المجتمع. وأوضح أن الوزارة أعدت خطة عمل متكاملة، وتم تقديمها للمنظمات الدولية لتصحيح مسار الدعم الذي تقدمه لليمن، وعبر الأطر الرسمية لمؤسسات الدولة حتى يصل لمستحقيه في المحافظات كافة. من جانبها، أكدت رئيسة قسم حماية الطفل بالمنظمة الدولية أهمية تنسيق المواقف، وتبادل الآراء إزاء القضايا التي تهم وزارة العدل و«اليونسف» في شتى المجالات، وخاصة فيما تقدمه للأطفال والأحداث في عدد من المجالات.