السويد تصدر أول حكم بالسجن على «عروس داعشية»

قضت محكمة سويدية، الاثنين، بالسجن ثلاث سنوات نافذة على امرأة كانت انضمت إلى تنظيم داعش الإرهابي في سوريا في أول إدانة لامرأة «عائدة» إلى السويد.

وفقا للحكم، حكم على الشابة (31 عاما) التي وصلت إلى سوريا عبر تركيا في صيف 2014 بتهمة «معاملة تعسفية بحق طفلها» الذي اصطحبته وكان حينها في الثانية من العمر.

وبعد أن اعتقلتها القوات الكردية مطلع 2018 ثم احتجازها لفترة طويلة في مخيمات المعتقلين، نجحت في الفرار إلى تركيا في ربيع 2020. وفي نوفمبر، أبعدتها تركيا إلى السويد مع ابنها وولدين آخرين أنجبتهما من زواج من مقاتل في تنظيم داعش المتشدد.

ورأت محكمة لوند (جنوب) أن المتهمة كانت تعلم في حينها أنها تدخل منطقة نزاع يسيطر عليها التنظيم المتطرف.

وأعلن محاميها أن موكلته ستستأنف الحكم.

والتحق 300 سويدي أو مقيم في السويد، ربعهم من النساء، بصفوف التنظيمات الإرهابية في سوريا خصوصا في عامي 2013 و2014 وفقا لمعلومات رفعت أجهزة الاستخبارات السرية عنها.

وكان حكم على سويديين اثنين بالسجن المؤبد في غوتبورغ في ديسمبر 2015 بفضل مقاطع فيديو أظهرت مشاركتهما في عمليات إعدام.