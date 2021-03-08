رفض آخر طعن لترامب حول انتخابات الرئاسة الأميركية

رفضت المحكمة العليا الأميركية، اليوم الاثنين، نظر آخر قضية من ثلاث رفعها الرئيس السابق دونالد ترامب طعنا على خسارته الانتخابات الرئاسية.

ورفضت المحكمة، دون تعليق، طعن ترامب في آلاف من أصوات الغائبين بولاية ويسكونسن، وهي ولاية حاسمة خسرها المرشح الجمهوري لصالح الديمقراطي جو بايدن بأكثر من 20 ألف صوت. وأصبح بايدن رئيسا في 20 يناير الماضي.

وكان هذا آخر طعن من ثلاثة قدمها ترامب للمحكمة العليا قرب نهاية رئاسته وانتهى الأمر بالمحكمة برفض نظرها جميعا.

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كانت المحكمة رفضت في 22 فبراير طعنين آخرين لترامب، أحدهما في ويسكونسن أيضا والآخر يتعلق بالتصويت في بنسلفانيا، وهي ولاية محورية أخرى خسرها ترامب كذلك. وسبق أن أصدرت محاكم أقل درجة أحكاما في غير صالح ترامب في القضايا الثلاث.

كان من الواضح بالفعل أن المحكمة العليا، التي تضم ثلاثة قضاة عينهم ترامب، لم تكن لديها نية التدخل في هذه القضايا وغيرها رفعها حلفاؤه لأنها لم تتحرك قبل إقرارا الكونجرس فوز بايدن في السادس من يناير.