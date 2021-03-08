«الجامعة» واليونان تبحثان تسوية أزمات المنطقة

القاهرة (الاتحاد)

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حرص الجامعة على الحفاظ على العلاقة الممتدة والمتميزة التي تربطها مع اليونان التي تمثل إحدى الدول المهمة في إطار الاتحاد الأوروبي والنشطة في ساحة العلاقات الدولية، أخذاً في الاعتبار أوجه التعاون المتعددة التي تربط الجانبين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، ومواقف اليونان التقليدية المساندة للقضايا العربية.

جاء ذلك خلال لقاء أبو الغيط مع نيكوس دندياس وزير الخارجية اليوناني، بمقر الجامعة بالقاهرة، أمس، حيث تناول اللقاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل الارتقاء بالعلاقات بين اليونان والجامعة العربية ودولها الأعضاء على الصعد كافة خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك دعم جهود الأمن والاستقرار والتنمية وتسوية الأزمات في المنطقة العربية. وأكد أبو الغيط، خلال اللقاء، أهمية العمل على إنشاء آلية تعاون لتعزيز العلاقات العربية اليونانية، والحفاظ على دورية التشاور السياسي من أجل تنسيق المواقف في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، ومواصلة التباحث حول كافة التحديات المشتركة للجانبين. وتناول أبو الغيط مع الوزير اليوناني آخر التطورات في ليبيا، حيث أكد دعم الجامعة العربية للسلطة التنفيذية الجديدة، معرباً عن أمله أن تتواصل الجهود نحو إنهاء حالة الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة، وصولاً إلى إجراء الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري.