السودان يتهم إثيوبيا بدعم المتمردين في النيل الأزرق

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

اتهم السودان الحكومة الإثيوبية بتقديم دعم لوجستي لقوات «الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال»، ونائب قائدها جوزيف توكا في ولاية النيل الأزرق المجاورة لإثيوبيا.

وقالت وكالة الأنباء السودانية «سونا»، إن «الحكومة الإثيوبية تعمل على استخدام جوزيف توكا لاحتلال مدينة الكرمك بغرض تشتيت جهود الجيش السوداني على الجبهة الشرقية».

وبحسب الوكالة، قدمت الحكومة الإثيوبية دعماً لوجستياً لقوات «توكا» عبارة عن أسلحة وذخائر ومعدات قتال، حيث وصل الدعم منطقة «يابوس» بتاريخ 27 فبراير الماضي، وكان في استقبال الدعم «توكا» وبعض قادة قواته.

وكانت وسائل إعلام سودانية قالت أمس الأول، إن الجيش السوداني أحبط تهريب أسلحة لصالح ميليشيات إثيوبية، مضيفة أن الأسلحة والذخائر والمتفجرات تستخدمها الميليشيات والعصابات الإثيوبية في عمليات النهب وقطع الطرق في المناطق الحدودية.