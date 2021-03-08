تدريب بحري مشترك بين القوات المصرية والفرنسية

القاهرة (وكالات)

نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الجنوبي بقاعدة البحر الأحمر، وذلك في إطار تعزيز آفاق التعاون العسكري بين البلدين، ما يسهم بشكل فعال في حفظ الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.

وأوضح المتحدث العسكري المصري العميد تامر الرفاعي، في بيان أمس، أن التدريب بمشاركة الفرقاطة المصرية «شرم الشيخ» مع حاملة المروحيات الفرنسية «TONNERRE» والفرقاطة «URCOUF»، تضمن العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الاحترافي، منها حماية هدف حيوي بالبحر ضد جميع التهديدات المحتملة، بالإضافة إلى تمارين دفاع جوي وتمارين تبادل هبوط الهليكوبتر على أسطح الوحدات البحرية.

ويأتي هذا التدريب مع القوات البحرية الفرنسية في إطار توطيد العلاقات الثنائية المصرية الفرنسية، وتعزيز آفاق التعاون العسكري بين البلدين مما يساهم بشكل فعال في حفظ الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.