الأزهر يطالب بتجريم أي عنف أو ظلم أو تهميش ضد المرأة

أحمد شعبان (القاهرة)

احتفل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، باليوم العالمي للمرأة، من خلال تدوينة نشرها على موقعي التواصل الاجتماعي، «فيسبوك» و«تويتر»، للتضامن من كل نساء العالم، مطالباً بتجريم تعريضهن لأي عنف أو ظلم أو تهميش.

وكتب شيخ الأزهر في تدوينته: «أحيي كلَّ نساء العالم ممَّن أعانوا أسرهن ومجتمعاتهن على النهوض والتقدم والصمود في مواجهة التَّحديات، وأقول لهن: شكراً على ما قدمتموه»، ودعا شيخ الأزهر الجميع لبذل المزيد من أجل تمكين المرأة من العمل والمشاركة في الحياة العامة، وتجريم تعريضها لأي عنفٍ أو ظلمٍ أو تهميشٍ، وضمان حصولها على حقوقها كاملة دون أي تمييز. كما احتفي «مرصد الأزهر لمكافحة التطرف» باليوم العالمي للمرأة إيماناً منه بالدور الحيوي الذي تؤديه المرأة على الصعد كافة محلياً ودولياً، وبدورها الأساسي في استقرار وتنمية المجتمعات، وذلك بتسليط الضوء على أهم قضايا المرأة التي تشغل المجتمعات كافة، من خلال مجموعة من المقالات والتقارير ورسائل التوعية بجميع اللغات التي يعمل بها المرصد، وذلك على مدار شهر مارس الجاري. وسعى المرصد إلى إظهار مكانة المرأة في الإسلام، وكيف أنه وضعها على قدم المساواة مع الرجل دون إهدار لأيّة حق من حقوقها، مجدداً تأكيده على الأدوار البارزة التي تقوم بها المرأة في تربية أبنائها وحمايتهم من الوقوع في براثن التطرف.