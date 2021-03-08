ملك الأردن وولي العهد السعودي يبحثان قضايا عربية وإقليمية

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، مع العاهل الأردني جلالة الملك عبدالله الثاني عددا من القضايا العربية والإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» أنه تم خلال الاجتماع، الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات والفرص الواعدة لمواصلة تطويره بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) إنه «تمت الإشادة بمستوى العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات».

جرت المقابلة بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني.