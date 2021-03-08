بعد زيارة البابا.. دعوة عراقية لحوار وطني لحل الخلافات

دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، الجماعات السياسية في بلاده إلى اللجوء للحوار لحل خلافاتها في أعقاب «أجواء المحبة والتسامح» التي أشاعتها زيارة البابا فرنسيس التاريخية إلى العراق.

وقال الكاظمي، في خطاب بثه التلفزيون «في أجواء المحبة والتسامح التي عززتها زيارة قداسة البابا لأرض العراق، أرض الرافدين، نطرح اليوم الدعوة إلى حوار وطني، لتكون معبراً لتحقيق تطلعات شعبنا».

يأمل الكثيرون في العراق أن تحشد الزيارة البابوية المزيد من الدعم الدولي لحكومة الكاظمي خلال مواجهتها لأزمات حساسة مثل سبل كبح الجماعات المسلحة والتي سعى الكاظمي لتقليص قوتها ونفوذها منذ توليه المنصب في مايو 2020.

اقرأ أيضا... الكاظمي يوجه بعقد مؤتمر دولي لإعمار بغداد

وقال الكاظمي، في الخطاب «إننا ندعو جميع المختلفين من قوى سياسية وفعاليات شعبية وشبابية احتجاجية، ومعارضي الحكومة إلى طاولة الحوار المسؤول أمام شعبنا وأمام التأريخ».

وتابع قائلاً «ندعو قوانا وأحزابنا السياسية إلى تغليب مصلحة الوطن والابتعاد عن لغة الخطاب المتشنج والتسقيط السياسي، وإلى التهيئة لإنجاح الانتخابات المبكرة، ومنح شعبنا فرصة الأمل والثقة بالدولة وبالنظام الديمقراطي».

وأنهى البابا فرنسيس زيارته، وهي أول زيارة بابوية للعراق، اليوم الاثنين بعد أن تجول في مدن عراقية شهدت حروباً، والتقى بقيادات دينية ونشر رسالة مفادها أن السلام والتعايش السلمي لهما الغلبة على الحرب. وكانت الزيارة قد بدأت الجمعة.