كوريا الجنوبية تنفي شائعات حول لقاحات كورونا

نفت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، شائعات راجت مؤخراً هناك حول لقاحات فيروس كورونا المستجد.

وقالت السلطات الصحية، إنه لا وجود لعلاقة بين لقاحات فيروس كورونا ووفاة ثمانية من بين 11 شخصاً بعد الحصول على التطعيم.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أنه تم الانتهاء من التحقيقات بشأن وفاة ثمانية أشخاص، بعد أيام من الحصول على لقاح "أسترازينيكا". ويجرى مسح وبائي حالياً على ثلاثة أشخاص آخرين حصلوا على اللقاح.

اقرأ أيضا... تراجع الإصابات اليومية بكورونا في كوريا الجنوبية

وخلصت السلطات إلى أنه من المرجح، بصورة كبيرة، أن يكون وفاة الثمانية أشخاص مرتبطة بحالاتهم الصحية السابقة.

وأوضحت السلطات أن الثمانية أشخاص كانوا يقيمون في منشآت للرعاية ويعانون من أمراض مثل القلب والسكري، مضيفة أنه لم يظهر عليهم رد فعل تحسسي بعد التطعيم.