وزيرة الخارجية السودانية: زيارة السيسي "مختلفة"عن سابقاتها

وصفت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للسودان أول من أمس السبت، بـ"المختلفة" عن سابقاتها، مشيرة إلى أنها جاءت في وقت اشتدت فيه حاجة البلدين لبناء علاقة استراتيجية من أجل التنمية والاستقرار.

وفي مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرتها اليوم الاثنين، وفيما يتعلق بموضوع "سد النهضة" الإثيوبي، أعلنت اتفاق البلدين على قيادة الاتحاد الأفريقي للمباحثات.

وأوضحت أن الخرطوم والقاهرة اتفقتا على تنسيق مواقفهما وعلى تحرك دبلوماسي موسع أفريقي لشرح خطورة الملء الأحادي للسد للقادة الأفارقة، ومخاطر التصرفات الفردية.

وتابعت: "في الوقت ذاته سيكون هناك تحرك مع المجتمع الدولي، خاصة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة".

من جهة أخرى، وصفت المهدي الوضع على الحدود السودانية - الإثيوبية بأنه على وضعه، ولم يشهد مستجدات جدية.

ووصفت العلاقة السودانية - الإثيوبية بأنها "استراتيجية"، وقالت إن السودان حريص جدا عليها.