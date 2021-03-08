بابا الفاتيكان يغادر العراق بعد زيارة تاريخية

اختتم البابا فرنسيس زيارته التاريخية للعراق اليوم الاثنين حيث أقلعت طائرته من بغداد.

ولوح البابا فرنسيس بيده مرة أخيرة قبل أن يستقل طائرة ترفع نوافذ قمرتها علمي الفاتيكان والعراق. ورافق الرئيس العراقي برهم صالح البابا البالغ من العمر 84 عاما على البساط الأحمر وصولا إلى الطائرة.

وتوجه البابا، في أول زيارة بابوية على الإطلاق للعراق، إلى أربع مدن من بينها الموصل التي كانت معقل داعش والتي لا تزال مناطق واسعة فيها أطلالا وقال للعراقيين إن "السلام أقوى من الحرب".

وأضاف أن العراق "سيبقى دائما معي، في قلبي".

وعقد البابا، لقاء تاريخيا هو الأول من نوعه مع السيستاني.

ورحب العراقيون بالبابا وقالوا إن زيارته فرصة للعالم حتى ينظر بعين جديدة لبلادهم المثقلة بالأزمات.



