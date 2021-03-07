رئيس إقليم كردستان: ملتزمون بالحرية الدينية

أربيل (الاتحاد)

عقد رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، أمس، اجتماعاً مع البابا فرنسيس في صالة الضيافة بمطار أربيل الدولي بحضور رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني.

وأقيم استقبال رسمي وشعبي كبير في مطار أربيل الدولي للزائر الكبير، وكان في مقدمة مستقبليه رئيس الإقليم ورئيس وزرائه، ورجال دين من مختلف الطوائف وكبار المسؤولين.

واصطفت مجموعات من أبناء كردستان عند مدخل مطار أربيل لتحية البابا، فيما تم رفع علم إقليم كردستان وعلم دولة الفاتيكان عند مدخل المطار.

وأكد نيجيرفان بارزاني، أمس، التزام الإقليم بالسلام والحريات الدينية، مثمناً تضحيات البيشمركة في الدفاع عن هذه القيم.

وقال بارزاني في تغريدة نشرها رئيس الإقليم، بمناسبة وصول البابا إلى كردستان: «يشرفني أن استقبل البابا فرنسيس في أربيل»، وأضاف: «مع بدء الزيارة في كردستان، نكرر التزامنا الدائم بالسلام والحرية الدينية والأخوة».