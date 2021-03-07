الجيش اليمني يحرر «جبل حبشي» في تعز

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

استكمل الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل تحرير مديرية «جبل حبشي» بمحافظة تعز بشكل كامل، عقب معارك خاضتها مع ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران التي لاذت بالفرار، وأسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير آليات قتالية تابعة لها.

إلى ذلك، لقي 70 عنصراً من ميليشيات الحوثي مصرعهم وأُصيب آخرون بجروح مختلفة في مواجهات مع الجيش اليمني في جبهة «مقبنة» غرب تعز، أمس. وأكد مصدر عسكري، أن قوات الجيش الوطني كسرت هجوماً للميليشيات بعد محاولتها التسلل إلى عددٍ من المواقع المحررة، مشيراً إلى مصرع 70 عنصراً حوثياً وإصابة العشرات في مواجهات متواصلة انتهت بهزيمة الميليشيات وانكسارها. وأشار المصدر إلى أن الميليشيات هاجمت مواقع الجيش اليمني في المناطق المحررة في محاولة لاستعادتها، حيث دارت معارك عنيفة في مناطق «الطوير والكويحة» بجبهة «مقبنة» المشتعلة منذ أيام، وخسرت الميليشيات عدداً من المواقع والتباب الجبلية، ومنيت بخسائر كبيرة في الأرواح والمعدات العسكرية.

وفي مأرب، شنّت مقاتلات تحالف دعم الشرعية ومدفعية الجيش اليمني، أمس، قصفاً مركّزاً في مواقع متفرقة بجبهة «الكسارة» غرب المحافظة. وذكر مصدر عسكري: إن طيران التحالف دمّر تجمعاً لأطقم كانت تحمل تعزيزات لميليشيات الحوثي ومصرع جميع من كانوا على متنها، فيما دمّر بغارة أخرى عيار 23 وتم مصرع مجموعة من عناصر الميليشيات كانت بجواره.

كما استهدفت مدفعية الجيش اليمني تجمعات لميليشيات الحوثي في مواقع متفرقة بالجبهة ذاتها، وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الانقلابيين.

وفي محافظة الجوف، أسقطت قوات الجيش اليمني، طائرتين دون طيار مفخختين، أطلقتهما ميليشيات الحوثي، شرق مدينة «الحزم» صوب مناطق المدنيين.

كما اندلعت مواجهات عنيفة بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي في جبهات القتال بين محافظتي مأرب والجوف، تكبدت الميليشيات جراءها خسائر في الأرواح والعتاد.

وبحسب مصادر ميدانية، فقد شنت ميليشيات الحوثي هجوماً واسعاً من محاور عدة باتجاه مواقع الجيش في جبهتي «العلم والنضود»، اندلعت على إثره مواجهات عنيفة استمرت لساعات. وأوضحت المصادر أن المواجهات تركزت باتجاه مواقع «أبو شد»، وأخرى صوب «الجدافر» انتهت بكسر الهجوم، مشيرةً إلى أن المناطق المستهدفة بالهجوم والتي تقع بمحاذاة معسكر «اللبنات» إلى الشرق من مركز محافظة الجوف كانت قوات الجيش تمكنت من تحريرها بعملية عسكرية أواخر الشهر الماضي.

ونوهت المصادر بالمشاركة الفاعلة لمقاتلات التحالف في المعركة بتنفيذ ضربات جوية استهدفت تعزيزات ومجاميع حوثية بالقرب من «جبل اللوذ» وقرية «المساعفة»، فيما قصفت المدفعية تجمعات أخرى للميليشيات قرب معسكر «اللبنات».

وأسفرت المواجهات والغارات الجوية عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وفرار مجاميعها من ميادين القتال، علاوة على تدمير عربات تابعة لها شوهدت وهي تحترق وتتصاعد منها أعمدة الدخان.

إصابة 6 أطفال بقذائف حوثية بتعز

أصيب 6 أطفال بشظايا قذيفتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، أمس، واستهدفت حي «الروضة» السكني وسط مدينة تعز. وأوضح مصدر محلي أن القذائف أسفرت عن إصابة 6 أطفال بجروح مختلفة أثناء عودتهم من المدرسة وتم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى للعلاج.

من جانبه، أوضح مركز تعز الحقوقي، أن قذيفتين لميليشيات الحوثي استهدفتا 6 أطفال في توقيت متعمد أثناء عودتهم من المدرسة.