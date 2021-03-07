الانقلابيون يتمترسون داخل مخيمات النازحين في مأرب

عدن (الاتحاد)

اتهمت منظمة حقوقية ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران بالتمترس داخل مخيمات للنازحين خلال عملياتها القتالية في محافظة مأرب.

وفي بلاغ صحفي لمنظمة «رايتس رادار لحقوق الإنسان»، نقلت عن نازحين أن مسلحي ميليشيات الحوثي اتخذوا من بعض المخيمات التي وصلوا إليها مواقع عسكرية بالتمركز فيها، وجعلوا من بقي فيها في حكم الدروع البشرية. وأشاروا إلى أن مخيمات النزوح الواقعة في نطاق مديريات «صرواح ومدغل ومجزر» غرب مأرب تعرضت أكثر من مرة للحصار والقصف المدفعي، الأمر الذي فاقم من معاناة ضحايا النزوح في تلك المناطق النائية.

وتسبب القصف المدفعي الحوثي بتضرر 7 مخيمات للنازحين في مديرية «مجزر»، وفي مقدمتها «الخانق»، وهو أكبرها ما أدى لنزوح حوالي 4500 أسرة، إضافة لقصف مدفعي طال البئر الوحيدة للنازحين في مديرية مدغل لحرمان عشرات الأسر النازحة في كل من «السمرة، الزبرة، آل راصع، الحصور، الخريبة» من المياه، ما اضطر كثيراً منهم للنزوح.

وبحسب المنظمة الحقوقية، فإن الهجوم الحوثي الواسع على المحافظة منذ مطلع الشهر الفائت، اضطر أكثر من 2000 أسرة «نحو 14 ألف فرد» للتوجه إلى مدينة مأرب وضواحيها.