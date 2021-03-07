إزالة 1846 لغماًً حوثياًً خلال أسبوع

الرياض (وكالات)

انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، 1846 لغماً خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري، والتي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في مختلف المحافظات.

وقال المركز في بيان له، إن الألغام التي انتزعها تنوعت ما بين 19 لغماً مضاداً للأفراد، و954 لغماً مضاداً للدبابات، و868 ذخيرة غير متفجرة، و5 عبوات ناسفة. وأفاد بأن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن بلغ 222198 لغماً زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي والمدارس والمنازل في اليمن، مستهدفة أرواح المدنيين الأبرياء.