البرلمان الليبي يصوت اليوم على منح الثقة لحكومة الوحدة

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

يعقد مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، جلسة في مدينة سرت للتصويت على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بعد تقديم رئيسها عبد الحميد الدبيبة لتشكيلته إلى مجلس النواب.

وقال مكتب إعلام البرلمان الليبي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إن رئيس مجلس النواب يرافقه عشرات النواب وصلوا إلى مدينة سرت لحضور جلسة البرلمان، مؤكداً أن رئيس حكومة الوحدة سيشارك في جلسة منح الثقة.

فيما أكد مصدر برلماني ليبي أن رئاسة مجلس النواب تسعى لتضمين مخرجات ملتقى الحوار السياسي في الإعلان الدستوري كي لا تتعرض السلطة التنفيذية الجديدة للطعن أمام المحاكم، مشيراً إلى أن منح الثقة للحكومة سيطرح للتصويت خلال مشاركة النواب في الجلسة، مرجحاً اعتراض عدد كبير من النواب على التشكيلة التي تقدم بها الدبيبة.

وأشار المصدر إلى وجود ضغوطات يمارسها عدد من أعضاء البرلمان لانتزاع مناصب لمقربين منهم في الحكومة الجديدة، لافتاً إلى أن التشكيلة الجديدة رغم أنها ترضي أطيافاً كبيرة من المكونات الليبية إلا أن أطرافاً أخرى تتحفظ عليها بشكل كامل.

وأوضح المصدر أنه بعد انقطاع لسنوات وصل عدد كبير من نواب المنطقة الغربية إلى قاعدة «القرضابية» في مدينة سرت قادمين من مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، وذلك للمشاركة في جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. ووصل رئيس ديوان مجلس النواب الليبي عبدالله المصري إلى مطار «القرضابية» حيث كان في استقباله النائب عن مدينة سرت زايد هدية ورئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر ورئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل سرت.

وقام رئيس ديوان المجلس فور وصوله بجولة تفقدية للمقار المخصصة لانعقاد جلسة البرلمان واستقبال الأعضاء.

وفي سياق متصل، نفى المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية ما تردد من أنباء أن الحكومة تتكون من 35 وزارة، مؤكداً أن عدد الوزارات يبلغ 27 وزارة و6 وزراء دولة بدون حقيبة ومبان وهيكل إداري.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية منذ أيام هيكلية الحكومة المؤلفة من 27 حقيبة وزارية منهم 6 وزراء دولة ونائبان لرئيس الوزراء، موضحاً أنه فيما يخص المثلث الأمني فإن القائد الأعلى للجيش من المنطقة الشرقية ورئيس الأركان من المنطقة الغربية ووزير الداخلية من الجنوب، وفيما يتعلق بالمثلث الاقتصادي فإن وزارة التخطيط ومؤسسة النفط والمصرف المركزي من نصيب الشرق فيما للغرب وزارة الاقتصاد والنفط وحاز الجنوب وزارة المالية وفيما يتعلق بالوزارات السيادية كان من نصيب الشرق وزارتا الخارجية والتخطيط ومن نصيب الغرب وزارتا الاقتصاد والعدل والجنوب وزارات الدفاع والداخلية والمالية.

إلى ذلك، أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، أهمية عقد جلسة مجلس النواب اليوم، وهي الجلسة الأولى منذ سنوات.

وشدد المبعوث الخاص في بيان له على أن هذه الجلسة لإجراء مناقشات مستفيضة والنظر في منح الثقة لتشكيلة الحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف، هي خطوة مهمة أخرى نحو استعادة وحدة وشرعية المؤسسات والسلطات الليبية بما يحقق وحدة البلاد وسيادتها واستقرارها.

وأكد المبعوث الأممي على أهمية عدم عرقلة هذه الجهود تحت أية ذريعة، بما في ذلك تناقل أخبار مزيفة مثل الرسالة النصية المتداولة والتي وصلت لعدد من النواب الليبيين حول التحقيقات التي تجريها الأمم المتحدة بشأن مزاعم الرشوة.

في سياق متصل، قال الأمين العام المساعد المنسق الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينجا، إن أعضاء مجلس الأمن يدعمون نتائج حوار جنيف، معربين عن أملهم أن تعقد جلسة مجلس النواب الليبي دون أن تحدث فيها أي عراقيل.

وقال المكتب الإعلامي الخاص لرئيس المجلس الرئاسي الليبي في بيان له إن اللقاء مع زينينجا تطرق للوضع الحالي وآخر التطورات بالوضع في ليبيا، والاستحقاقات المقبلة.

ونفى الأمين العام المساعد المنسق الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال حديثه لرئيس المجلس الرئاسي ونائباه ما يتداول عبر وسائل الإعلام المختلفة عن وجود تقارير شبه الفساد في ملتقى الحوار بجنيف.