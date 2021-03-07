التحالف يعترض صاروخين بالستيين أطلقهما الحوثيون تجاه جازان

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، اعتراض صاروخين بالستيين أطلقتهما المليشيات الحوثية تجاه مدينة جازان.

وكان التحالف قد أكد اعتراض وتدمير ما مجموعه 12 طائرة بدون طيار مفخخة جميعها حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وكشف التحالف عن اعتراض وتدمير 5 مسيرات حوثية مفخخة حاولت استهداف المدنيين، وبعدها بقليل تم اعتراض وتدمير 3 طائرات بدون طيار، كما أعلن عن تدمير 4 مسيرات، ليرتفع العدد إلى 12 طائرة مسيرة مفخخة أطلقت تجاه السعودية.



