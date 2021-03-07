مفاجأة.. أطعمة تحمي من «كورونا!»

أجرى مجموعة من الباحثين دراسة عن حقيقة الأطعمة التي تحمى من فيروس كورونا، وكانت النتائج مفاجئة بمعنى الكلمة.

واكتشف باحثون أن المركبات الكيميائية الموجودة في الشوكولاته الداكنة والشاي الأخضر وعنب المسكدين يمكن أن تساعد في مكافحة فيروس كورونا.

وأضاف الباحثون أن مثل هذه المركبات يمكن أن ترتبط وتعطل وظيفة إنزيم معين، أو البروتياز المعروف باسم Mpro في SARS-CoV-2، الفيروس المسؤول عن كورونا.

وقال مؤلف الدراسة دي يواكسي من جامعة ولاية كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة: «إن البروتياز مهم لصحة الخلايا والفيروسات وحيويتها وإذا تم تثبيط البروتياز، فلن تتمكن الخلايا من أداء العديد من الوظائف المهمة مثل التكاثر، على سبيل المثال»، بحسب موقع «صدى البلد» المصري.

وأظهرت التجارب المعملية أيضاً أن المركبات الكيميائية الموجودة في الشاي الأخضر وعنب المسكدين كانت ناجحة جداً في تثبيط وظيفة Mpro، حيث إن المركبات الكيميائية الموجودة في مسحوق الكاكاو والشوكولاته الداكنة قللت من نشاط Mpro بمقدار النصف تقريباً.

ويحتوي عنب المسكدين على هذه المواد الكيميائية المثبطة في جلودها وبذورها وتستخدم النباتات هذه المركبات لحماية نفسها؛ لذلك ليس من المستغرب أن تحتوي أوراق النبات وجلده على هذه المركبات المفيدة.



