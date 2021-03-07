البابا للعراقيين: الأخوة أقوى من قتل الإخوة

روى سكان مسلمون ومسيحيون في مدينة الموصل العراقية، اليوم الأحد للبابا فرنسيس، معاناتهم تحت الحكم الوحشي لتنظيم «داعش» الإرهابي، وبارك البابا عزمهم على النهوض من وسط الرماد.

وقال البابا، إن «الأخوة أقوى من قتل الإخوة».

ووصل البابا فرنسيس، في إطار زيارته التاريخية للعراق، إلى الموصل بطائرة هليكوبتر بهدف الحث على تضميد الجراح الطائفية وللصلاة من أجل من فقدوا أرواحهم من جميع الأديان.

وسار البابا (84 عاماً) ماراً بأطلال بيوت مهدمة وكنائس إلى ساحة كانت في يوم من الأيام قلباً نابضاً للمدينة القديمة هناك. واحتل تنظيم «داعش» الإرهابي مدينة الموصل شمال العراق في الفترة بين عامي 2014 و2017.

وقال المطران نجيب ميخائيل رئيس أساقفة أبرشية الموصل وعقرة الكلدانية للبابا «معاً نقول لا للتطرف. لا للطائفية.. ولا للفساد». وجلس البابا على كرسي أبيض محاطا بأطلال مبانٍ ودرج متهدم.

وكانت مدينة الموصل القديمة تضم كنائس عتيقة ومساجد أثرية دمرتها معارك شرسة شنتها القوات العراقية وقوات التحالف الدولي لطرد تنظيم «داعش» الإرهابي.

وصلى البابا، الذي بدا عليه التأثر بحجم الدمار المحيط به، لكل من فقدوا أرواحهم الموصل.

وقال «إنها لقسوة شديدة أن تكون هذه البلاد، مهد الحضارات، قد تعرضت لمثل هذه العاصفة اللاإنسانية التي دمرت دور العبادة القديمة، وألوف الألوف من الناس، مسلمين ومسيحيين ويزيديين وغيرهم، هجروا بالقوة أو قتلوا».

وتابع البابا قائلاً «اليوم وعلى الرغم من كل شيء، نحن نؤكد من جديد قناعتنا بأن الأخوة أقوى من قتل الإخوة، وأن الرجاء أقوى من الموت، وأن السلام أقوى من الحرب. تنطق هذه القناعة بصوت أكثر بلاغة من صوت الكراهية والعنف. ولا يمكن أن يُخنق وسط الدماء التي تسبب في إراقتها هؤلاء الذين يشوهون اسم الله ويسيرون في طرق الدمار»، في إشارة مباشرة، فيما يبدو لتنظيم «داعش» الإرهابي.