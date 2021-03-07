إدانة عربية وإسلامية لمحاولة الحوثيين استهداف السعودية

أثار الهجوم الإرهابي من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على المملكة العربية السعودية، ردود فعل عربية ودولية منددة به.

ودان البرلمان العربي بشدة محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية من خلال الطائرات المفخخة التي اعترضتها قوات التحالف، داعياً إلى وقفة جادة حاسمة وفورية من المجتمع الدولي لثني ميليشيا الحوثي الإرهابية عن سلوكها الإجرامي المتعمد والممنهج.

واستنكر البرلمان العربي في بيان له اليوم، أي اعتداء على سيادة المملكة ويهدد أمنها واستقرارها ويستهدف المدنيين والأبرياء والذي يعد انتهاكًا صريحًا للقوانين الدولية التي تحرم التعرض للمدنيين، محذراً من استمرار هذه الهجمات التي تقوض الأمن والاستقرار في المنطقة وتعد تحدياً سافراً للمجتمع الدولي وكافة القوانين والأعراف الدولية.

وأكد البرلمان العربي تضامنه ووقوفه التام مع المملكة تجاه هذه الهجمات الإرهابية المتكررة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، معرباً عن تأييده التام لكافة الإجراءات التي تتخذها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وذلك وفقاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأشاد البرلمان العربي باحترافية قوات التحالف في التصدي للهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي بشكل متكرر وصدها لهذه الهجمات.

وعلى الصعيد نفسه، نددت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات في بيان اليوم، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية عدداً من الطائرات المسيرة (المفخخة) باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.

وأشاد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف العثيمين بيقظة وقدرات قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت من الهجمات الحوثية قبل الوصول إلى أهدافها.

وجدد معاليه تأييد منظمة التعاون الإسلامي كافة الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وذلك وفقاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مشيرًا إلى أن أعمال التصعيد العدائي والتحدي السافر من قبل تلك الميليشيا تعد (جرائم حرب).

وأكد العثيمين وقوف وتضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها تلك الميليشيا الإرهابية، مؤيدًا كل التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.







أثار الهجوم الإرهابي من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على المملكة العربية السعودية، ردود فعل عربية ودولية منددة به.

ودان البرلمان العربي بشدة محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية من خلال الطائرات المفخخة التي اعترضتها قوات التحالف، داعياً إلى وقفة جادة حاسمة وفورية من المجتمع الدولي لثني ميليشيا الحوثي الإرهابية عن سلوكها الإجرامي المتعمد والممنهج.

واستنكر البرلمان العربي في بيان له اليوم، أي اعتداء على سيادة المملكة ويهدد أمنها واستقرارها ويستهدف المدنيين والأبرياء والذي يعد انتهاكًا صريحًا للقوانين الدولية التي تحرم التعرض للمدنيين، محذراً من استمرار هذه الهجمات التي تقوض الأمن والاستقرار في المنطقة وتعد تحدياً سافراً للمجتمع الدولي وكافة القوانين والأعراف الدولية.

وأكد البرلمان العربي تضامنه ووقوفه التام مع المملكة تجاه هذه الهجمات الإرهابية المتكررة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، معرباً عن تأييده التام لكافة الإجراءات التي تتخذها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وذلك وفقاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأشاد البرلمان العربي باحترافية قوات التحالف في التصدي للهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي بشكل متكرر وصدها لهذه الهجمات.

وعلى الصعيد نفسه، نددت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات في بيان اليوم، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية عدداً من الطائرات المسيرة (المفخخة) باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.

وأشاد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف العثيمين بيقظة وقدرات قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت من الهجمات الحوثية قبل الوصول إلى أهدافها.

وجدد معاليه تأييد منظمة التعاون الإسلامي كافة الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وذلك وفقاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مشيرًا إلى أن أعمال التصعيد العدائي والتحدي السافر من قبل تلك الميليشيا تعد (جرائم حرب).

وأكد العثيمين وقوف وتضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها تلك الميليشيا الإرهابية، مؤيدًا كل التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.



